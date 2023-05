Modelo do OnlyFans descobre câmera escondida em presente de fã

A influencer e tiktoker Kinechan, que ficou conhecida por vender velas com o cheiro de sua vagina, divulgou em um vídeo que descobriu uma câmera escondida dentro de ursinho de pelúcia enviado por um fã. A modelo disse que o presente foi recebido por meio de sua caixa postal, mas não tinha remetente. A jovem diz que resolveu expor o caso para alertar outros influenciadores.

"A câmera estava dentro do urso, e bem no olho, que eu sentia que tinha um reflexo esquisito. Acredito que isso que deixava a cabeça dele mais pendida para um lado. Ela não é leve, é pesada. Dentro dela tinha um cartão de memória que tirei, mas não tenho nenhum aparelho que aceite para eu ver até onde gravou", relatou Kinechan.

"Estou pensando em que medidas vou tomar em relação a isso, se vou ou não fazer B.O. [boletim de ocorrência]. Ainda não fiz. Mas influenciadores, tomem cuidado com ursinho de pelúcia. Não abram as caixas perto do rosto. Atenção onde você deixa a sua caixa postal exposta. Não sei se foi uma brincadeira, se foi, foi de muito mau gosto", afirmou.

Kinechan vende conteúdo adulto em plataformas como o OnlyFans, Privacy e TikTok. Recentemente, ela revelou que ganhou seu primeiro milhão de reais com o trabalho nessas plataformas, onde se apresenta como cosplayer e como "ninfetinha safada em busca de um daddy (papai)".