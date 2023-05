Boxeadora e musa do OnlyFans promete nudes de graça se time escapar do rebaixamento

A boxeadora Ebanie Bridges, conhecida por sua paixão pelo Leeds United, da Inglaterra, e por ser uma estrela do OnlyFans, anunciou que oferecerá acesso gratuito ao seu perfil na plataforma para os jogadores do clube. No entanto, há uma condição: evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês.

A declaração da boxeadora foi feita como uma forma de incentivar os jogadores, demonstrando sua preocupação com a situação atual do time.

"Se tudo correr bem, entrarei no vestiário e levantarei minha camisa. De qualquer forma, disponibilizarei uma assinatura gratuita do meu OnlyFans. Por favor, não me decepcionem", afirmou em entrevista à rádio talkSPORT.

A luta contra o rebaixamento

O Leeds United encontra-se atualmente na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, estando apenas um ponto atrás do Everton, o primeiro time fora da zona de degola.

Restam apenas duas rodadas para o fim do campeonato. O Leeds enfrentará o West Ham no próximo domingo e, em seguida, terá um confronto contra o Tottenham.

Na temporada passada, o clube inglês enfrentou dificuldades semelhantes. O brasileiro Raphinha, que atualmente defende o Barcelona, foi o protagonista ao ajudar a equipe a escapar do rebaixamento.