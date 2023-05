Ex-dançarina da Gang do Samba revela lucro mil vezes maior em uma semana no OnlyFans

A dançarina Rosiane Pinheiro, 48 anos, ganha hoje mil vezes mais na plataforma OnlyFans vendendo conteúdo adulto. A bailarina que integrava a banda Gang do Samba comemora o lucro exorbitante na comparação com a banda, já que quando dançava ganhava R$ 50 por show.

"Nem se compara! Muito mais! Teve época, de no auge da banda, ganhar R$ 50 por show e já teve vezes da banda não me pagar e eu até dançar de graça só por amor à dança e ao público. Ganhava dinheiro pelo meu nome Rosiane Pinheiro, como artista, com presenças VIP, eventos, festas e publicidade. Mas como dançarina de banda, nunca ganhei muito", revelou ao site Quem.

Na semana de estréia no OnlyFans, Rosiane ganhou R$ 50 mil. "Em uma semana, já tinha lucrado mais de R$ 50 mil e, mês que vem, já estou voltando para a Bahia para reformar a casa da minha mãe. Hoje, posso te falar que já ganhei mais do que o que ganhei com a minha capa da Playboy."

A dançarina espera atingir a marca de R$ 200 mil por mês. Ela se orgulha de nunca ter realizado nenhuma plástica "Ganho pelo meu carisma e sensualidade. Tenho quase 50 anos e ainda não fiz nenhum tipo de procedimento estético facial, nunca apliquei botox. Muita gente diz que sou a verdadeira mulher brasileira, apesar de que já penso em mexer daqui algum tempo."