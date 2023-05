Terapeuta e musa do Only Fans, Laura Avelino é estrela de ensaio no bairro do Comércio, em Belém

A beleza paraense da terapeuta tântrica Laura Avelino pode ser contemplada na página que ela possui na plataforma de conteúdo adulto Only Fans. Mas, especialmente neste domingo,7, o leitor do jornal Amazônia também poderá conhecer os dotes da profissional como modelo. O autor das imagens é o fotógrafo Fábio Pina.

“Na verdade, não sou modelo fotográfica. Eu arrisco de forma amadora, porque sempre gostei muito de fotografia”, explica Laura, que protagoniza a sessão de fotos realizada em um casarão no bairro do Comércio, no centro histórico de Belém. De acordo com ela, o contato com Fábio Pina ocorreu a partir da internet. “Conheci o Fábio pelas redes sociais e me senti bem segura com o profissionalismo dele”, elogia.

A trajetória profissional de Laura mistura o trabalho como terapeuta tântrica com a produção de conteúdo adulto, o que surgiu nos últimos anos. “Além de terapeuta tântrica, eu também tenho um perfil no Onlyfans, que é um site direcionado à venda de conteúdos íntimos. Então, fiquei interessada em realizar algo que pudesse usar na plataforma e que trouxesse um toque amazônico. E representasse bem nosso estado”, explica.

Para manter a boa forma que exibe em seu trabalho na internet, Laura não mede esforços, e mantém rotina regrada com disciplina. “Pratico atividades físicas desde criança e sempre tive o interesse em cuidar da parte física, do corpo. Meu trabalho me proporcionou entender que, além do físico, é necessário cuidar da saúde mental. Faço terapia há três anos e acho primordial cuidar desse lado também”, destaca.

A história de Laura envolve ainda um momento de mudança de caminho. Ela passou anos trabalhando na área administrativa de uma empresa de construção. Com o passar dos anos, ela percebeu que trabalhar em um lugar fechado, em um escritório, olhando para uma tela de computador 8 horas por dia não fazia muito sentido. “Eu me sentia em uma espécie de prisão por escolha”, afirma.

A inquietude que sentia fez com que ela começasse a buscar o conhecimento de terapias alternativas. Sua jornada com massagem começou em 2013. Em 2015, ela decidiu fazer seu primeiro curso de Massagem Terapêutica Tântrica, e sua vida mudou definitivamente.

Confira o ensaio!