Beatriz Gadelha é a ‘Gata da Capa’ desta semana

Leve e descontraído. Assim foi o ensaio da “Gata da Capa” desta semana, a jovem Beatriz Gadelha pousou para as lentes sensíveis do fotógrafo, Neto Soares, no Reserv Amazon Forest Hotel e Bosqueado, localizado na capital paraense. A modelo escolhida, que já acompanhava as fotografias sensuais do projeto do Grupo Liberal e jornal Amazônia, acredita que a iniciativa pode influenciar muitas mulheres de maneira positiva, incentivando o bem-estar consigo mesma e a autoestima.

De acordo com Beatriz Gadelha, participar do projeto foi uma grande realização pessoal. “Algumas amigas minhas já tinham participado do ‘Gata da Capa’, então me interesse muito. Um amigo me ajudou, o Neto Soares entrou em contato comigo e fizemos essas fotos maravilhosas”, contou. Beatriz já conhecia o trabalho do Neto Soares, porém nunca havia fotografado com ele antes.

“Estou encantada, é uma pessoa muito respeitosa, que me deixou confortável. Por alguns momentos, em que fiquei desconfortável, ele conversou comigo e tudo fluiu maravilhosamente bem”, confessou a jovem, satisfeita com o resultado. A modelo acredita que o projeto engloba os mais diferentes corpos femininos, “as leitores conseguem cada vez mais se identificar com essa diversidade e cuidar ainda mais do seu bem estar”, reforçou.

Beatriz ressalta ainda, que fotografar de forma sensual para um grande público, “foi uma experiência diferente de tudo que eu já vivi. Principalmente por ser algo público, que também vai sair no jornal, mas foi muito legal. Acho que contribui muito para a autoestima feminina, foi um trabalho simplesmente inesquecível”, concluiu a Gata da Capa da semana.

Já Neto Soares, não esconde a satisfação de ver nascer mais um trabalho impecável. “Contamos com chuva dessa vez, porém conseguimos entregar um trabalho incrível, cheio de natureza, esbanjando naturalidade e sensualidade, marca registrada do nosso projeto”, comentou.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares, responsável por escolher as gatas que vão fazer parte do projeto. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ dele, e os de Jornal Amazônia e O Liberal.