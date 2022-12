Karina Brandão é a Gata da Capa desta semana

Quem estampa a página do Gata da Capa desta semana é a estudante de enfermagem, modelo e digital influencer Karina Brandão. A modelo, que já era uma grande admiradora do projeto idealizado pelo Grupo Liberal, pousou para o olhar atento e sensível do fotografo Neto Soares em mais um ensaio cheio de entrega, belezas e sensualidade. O local escolhido foi o Hotel Fazenda Lagoa Park, em Augusto Côrrea no Pará.

Para a modelo, o convite foi recebido com extrema felicidade. “Nossa, é um projeto incrível que eu sempre admirei muito. E estou completamente grata agora de poder ter feito parte de algo tão grandioso e profissional. Acredito que é uma oportunidade única, além de agregar muito no meu currículo profissional, uma experiência nova e diferente do que eu já havia vivido, e através dessa oportunidade, posso também incentivar outras mulheres, assim como eu, que tem uma rotina corrida, cuidar de casa, filho, cuidar de si, e ainda assim a acreditar no seu potencial de fazer e realizar todos os seus sonhos”, afirmou a modelo.

Karina ressalta ainda que “assim como a saúde física, a saúde mental é uma forma que promove a capacidade da gente viver melhor, trabalhar e enfrentar as dificuldades do dia a dia, além de proporcionar uma boa autoestima. Corpo e alma precisam estar em equilíbrio, a atividade física me proporciona bem estar físico e mental, para mim é uma terapia. Além disso, consigo relaxar, me sinto disposta. Minha dieta não é tão restrita, é tudo uma questão de equilíbrio. Vale lembrar que a primeira atitude para buscar a mudança é essencial, seja mudando alimentação, fazendo algum tipo de atividade física, sabemos que nem todas tem condição financeira de buscar por um profissional, porém isso não impede de termos bons hábitos e buscar melhorar, apenas comece fazendo o básico, pois foi assim que comecei, de 92 a 54 kg, então se eu conseguir, qualquer pessoa também pode”, incentivou a musa.

O fotografo Neto Soares, responsável pelo ensaio, conta que os leitores podem esperar muita natureza e um lindo toque de sensualidade no ensaio desta semana. “Nossa modelo tinha acabado de ganhar um título estilo Agropec, então resolvemos fazer no Hotel Fazenda e o resultado foi incrível”, destacou. A Gata da Capa é um projeto do Amazônia Jornal que traz para as suas páginas quinzenalmente ensaios com personalidades que estão no Pará, destacando ainda os cenários turísticos do Estado. A curadoria é de Neto Soares.