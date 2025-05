Shows e concurso de dança celebram cultura paraense na Aldeia Amazônica

A música e a dança paraense serão homenageadas nos dias 23 e 24 de maio com a chegada do festival ‘Os Sons Que Vêm do Pará’. A programação gratuita, que será realizada na Aldeia Amazônica, contará com a gravação de um show com artistas paraenses e um concurso de dança comandado pelo dançarino Rolon Ho.

Encabeçada pelo cantor Rhenan Sanches, por Rolon Ho e pela produtora Tayana Santos, a programação visa difundir e fortalecer a cultura paraense por meio da dança e da música. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (20), os organizadores informaram que nesta primeira edição, as apresentações ocorrem em Belém, mas a ideia é que, futuramente, o projeto percorra diversas regiões do Brasil.

O evento é encabeçado pelo cantor Rhenan Sanches, Rolon Ho e pela produtora Tayana Santos (Foto: Cláudio Pinheiro)

Rhenan Sanches, que foi cantor na banda ARK, estará à frente do produto audiovisual que será gravado no dia do evento. De acordo com o artista, grandes nomes da música paraense estarão presentes no show, incluindo Edilson Moreno, Bruno & Trio, Nelsinho Rodrigues, Júnior & Neto, Carol Diva, e muitos mais.

“Vão ter gravações de músicas autorais, que o público pede muito, vou regravar alguns sucessos da minha carreira e também vamos regravar grandes clássicos do brega, da lambada e do merengue paraense pra gente poder contemplar esse show que chamado. A gente vai sair com essa turnê levando a nossa música, e o grande objetivo é esse: falar dessas gerações e de músicas que, de fato, me influenciaram, seja pela história, ou também com novos artistas. É sobre onde a gente começou e onde a gente quer chegar”, explica o cantor e adianta que a gravação dos singles e do show completo será disponibilizada em todas as plataformas digitais.

A dança dos ritmos paraenses estará presente durante toda a programação e ganhará a atenção da plateia e dos jurados graças à distribuição de R$ 18 mil em premiação para os vencedores do concurso de dança realizado por por Rolon Ho.

De acordo com o dançarino, a ideia é que o evento seja uma vitrine para a dança e fomente o surgimento de novos talentos e projetos voltados para essa expressão artística.

“Esse evento vem pra valorizar, incentivar e atrair um novo público. Como vai ser aberto, a gente vai poder ver todo tipo de faixa etária e, quem sabe, a gente consiga cativar pessoas para a dança, para a música, pra que futuramente se tornem cantores, dançarinos, porque a dança sempre está presente para contemplar a nossa música. Se a gente parar e fizer uma análise de como os gêneros musicais do Brasil estão, a gente vê que os gêneros dançantes, como forró, funk — que têm dança —, sempre estão em alta, e o brega não pode ficar de fora”, pontua o vencedor do Dança dos Famosos.

O paraense também destaca que diversos gêneros estarão contemplados no concurso e que os jurados irão analisar cada detalhe para escolher os vencedores.

“O concurso tem mais de 100 pessoas inscritas, uma galera boa, e, pela primeira vez, estamos trazendo grupos de carimbó — cada um com entre 10 a 20 pessoas. Teremos também casais de brega e casais de merengue. A gente vai cobrar a essência de cada dançarino, mas os jurados também vão considerar o ‘caquiado’, a movimentação de efeito, a alegria do povo paraense. Acho que tudo isso entra na conta na hora do julgamento”, salienta Rolon.

Manoel Cordeiro é um dos homenageados no festival 'Os Sons Que Vêm Do Pará' (Foto: Cláudio Pinheiro)

Um dos artistas paraenses homenageados na programação é o instrumentista e compositor Manoel Cordeiro, considerado um dos mestres da guitarrada e da música amazônica.

Ele conta que se sente muito feliz pela homenagem e que a programação chegou em uma hora oportuna para valorizar a arte produzida na Amazônia.

“Essa iniciativa, do ‘Sons Que Vêm do Pará’, é maravilhosa, é uma soma brilhante no crescimento da nossa cultura. Eu acredito que temos que exportar cada vez mais os nossos artistas. Nós podemos mostrar a nossa música em qualquer lugar do mundo. A gente viaja por aí e ouve as músicas dos nossos artistas tocando, então por que eles não vão até lá também? Temos artistas para exportar e para ter orgulho de sermos da Amazônia e sermos paraenses”, pontua Cordeiro.

A programação ‘Sons Que Vêm do Pará’ é gratuita, mas a organização do evento pede a doação de 1 kg de alimento não perecível para ajudar comunidades da periferia de Belém.