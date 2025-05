Minha Mãe com Seu Pai: reality da Globoplay aposta em romance entre pais de meia-idade

A Globoplay acaba de lançar sua nova aposta no entretenimento: Minha Mãe com Seu Pai. O reality show, comandado por Sabrina Sato, promete surfar na onda do sucesso de formatos de relacionamento, como Casamento às Cegas, da Netflix, e ocupar a lacuna deixada pelo fim do BBB 25.

A proposta do programa é original e tocante: filhos adultos inscrevem seus pais, todos com mais de 40 anos, em busca de uma nova chance no amor. Mas o que eles não sabiam é que também teriam papel ativo na jornada, atuando como conselheiros e observadores de tudo o que acontece entre os participantes. Tudo mesmo.

Sabrina Sato: de filha e mãe a conselheira no programa

A escolha de Sabrina Sato como apresentadora não foi por acaso. Aos 43 anos, ela vive uma fase intensa de transformações pessoais — separou-se de Duda Nagle, iniciou um relacionamento com Nicolas Prattes e, recentemente, oficializou o casamento com o ator.

Essa vivência tornou Sabrina a figura ideal para conduzir o programa. “Eu me intrometi até demais”, brinca ela em entrevista ao Estadão. Segundo a apresentadora, essa foi a primeira vez que colocou tanto da sua própria história em um projeto profissional.

Amor depois dos 40: realidade ou tabu?

Minha Mãe com Seu Pai quer quebrar estereótipos e mostrar que o amor não tem prazo de validade. Sabrina, que também passou por perdas e renascimentos afetivos, afirma que encorajou os participantes a se jogarem na experiência.

“Qualquer pessoa que encerra um relacionamento longo e com filhos pensa: agora já era. Mas a mulher com mais de 40, 50, 60 anos ainda tem desejos, ainda quer encontrar um grande amor”, afirma a apresentadora. Ela destaca que o programa é sobre escolher e não apenas ser escolhida — principalmente para as mulheres maduras.

Beijos, ciúmes e descobertas: filhos assistem de camarote

O elenco é composto por seis homens e seis mulheres, muitos deles sem viver um romance há anos. Algumas participantes, inclusive, relatam terem passado por relações abusivas.

O ponto de vista dos filhos também dá um tempero especial ao reality. Ciúmes, surpresas e emoção marcam a experiência de vê-los lidando com os pais fora do papel tradicional. “É uma loucura imaginar que a mãe queira fazer outras coisas além de maternar... É maravilhoso”, diz Sabrina.

Reality de namoro em alta: tendência que veio para ficar

De acordo com Gustavo Baldoni, head de Conteúdo de Entretenimento Produtos Digitais da Globo, o Globoplay registrou um aumento de 51% nas horas vistas de realities em 2023. O sucesso de Túnel do Amor, apresentado por Ana Clara, é um exemplo: o programa acumulou 10 milhões de horas consumidas na plataforma.

Para Baldoni, o interesse do público está na identificação e na curiosidade: “Todo mundo se relaciona ou já se apaixonou. Os realities permitem explorar dinâmicas diferentes e geram muitas conversas.”

Sabrina e o comportamento humano como entretenimento

Além de conduzir o programa, Sabrina também analisa o apelo popular desse tipo de conteúdo. Para ela, os brasileiros têm um interesse genuíno em comportamento humano. “Vamos nos baseando nos relacionamentos dos outros para termos exemplos. A gente acha que consegue cuidar dos problemas alheios melhor que dos nossos”, brinca.

Ela também relembra a própria experiência no Big Brother Brasil, quando enfrentou resistência da família para participar. Hoje, entende bem o desafio de se expor em rede nacional e, por isso, fez questão de apoiar emocionalmente o elenco do novo programa.

Estreia e exibição: quando assistir

Minha Mãe com Seu Pai terá dez episódios. Quatro já estão disponíveis desde quarta-feira (30) no Globoplay, outros quatro entram no catálogo no dia 7 de maio, e o desfecho — com a revelação da dupla final — vai ao ar em 14 de maio.