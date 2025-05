Premonição 7 no Brasil? Produtor revela interesse em ambientar sequência no país; entenda

Após o sucesso de "Premonição 6: Laços de Sangue", o produtor Craig Perry revelou, em entrevista recente, o desejo de ambientar o próximo longa da franquia no Brasil. A declaração foi dada ao site especializado Cine Pop e animou os fãs da saga, que retornou aos cinemas após mais de uma década.

O sexto filme, que estreou no Brasil no dia 15 de maio, arrecadou aproximadamente R$ 15 milhões em seu primeiro final de semana, com um público de cerca de 800 mil espectadores. O resultado fez da produção a maior estreia de um filme de terror com classificação para maiores já registrada no país.

Diante do bom desempenho nas bilheteiras, especialmente no mercado brasileiro, Perry brincou com a possibilidade de ambientar o próximo filme da franquia no Brasil. Ele também mencionou, ainda que de forma hipotética, a possibilidade de um crossover com a franquia Sexta-feira 13.

Premonição 6 se passa inicialmente na década de 1960, quando uma avó prevê o desabamento de um prédio e consegue salvar um grupo de pessoas. Anos depois, sua neta começa a ter visões da morte de familiares, dando continuidade à narrativa que envolve premonições e eventos trágicos.

O elenco conta com Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon e Tony Todd, este último conhecido por participar de outros filmes da franquia.