Morre Tony Todd, ator de ‘Premonição’ e ‘Candyman’

O ator americano Tony Todd, famoso por sua interpretação do fantasma assassino na franquia de terror "Candyman", faleceu aos 69 anos. A morte foi confirmada por um representante do artista.

Todd construiu uma carreira sólida em produções de terror e ficção científica ao longo de mais de quatro décadas, com atuações memoráveis ​​em filmes como "O Corvo", "A Rocha" e "Premonição". Ele estreou no cinema aos 32 anos, no épico de guerra vencedor do Oscar "Platoon", dirigido por Oliver Stone.

Em "Jornada nas Estrelas: A Nova Geração", Todd interpretou Kurn, um comandante da Força de Defesa Klingon e irmão de Worf (interpretado pelo ator regular da série, Michael Dorn).

Mas foi com a sequência de "Candyman" que marcou seu nome nas produções de terror. A lenda urbana do assassino de casaco, com gancho no lugar da mão direita, que aparece sempre que se repete cinco vezes seu nome diante de um espelho, foi originalmente personificada por ele, no filme de 1992 e depois em duas continuações: "Candyman: Farewell to the Flesh" (1995) e "Candyman: Day of the Dead" (1999).

Há três anos, a diretora Nia DaCosta produziu um remake do primeiro Candyman, nomeado "A Lenda de Candyman" (2021), onde Tony Todd voltou ao papel icônico.

Tony Todd nasceu em 4 de dezembro de 1954, em Washington, DC, e iniciou sua carreira artística após se formar no Eugene O'Neill National Actors Theatre Institute e no Trinity Rep Conservatory, onde desenvolveu seu estilo marcante e presença de cena. Tem no seu portfólio mais de 240 produções, incluindo séries e filmes de grande renome. O astro também trabalhou com dublagens de animações de jogos.

O ator faleceu em sua casa em Los Angeles no último dia 6 de novembro. Os familiares não divulgaram a causa da morte.