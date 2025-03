'Premonição 6' ganha trailer inédito com cenas de Tony Todd; assista

Produzido pela Warner Bros, o novo filme da série 'Premonição’ ganhou nesta terça-feira (25) um trailer inédito com imagens do retorno de Tony Todd como William Bludworth, personagem marcante da franquia. O ator faleceu em novembro do ano passado (2024) e essa é a última aparição do artista nas telas de cinema.

Com o nome “Premonição 6: Laços de Sangue”, o longa chegará nas telas de cinemas brasileiros no dia 15 de maio deste ano (2025). A trama do filme se dá a partir de premonições mortais que aparecem em pesadelos da estudante universitária Stefanie. Durante uma volta para casa, ela encontra a única pessoa que é capaz de quebrar o ciclo de mortes dos familiares da personagem. Confira o trailer:

No elenco estão atores que já são conhecidos por outras produções audiovisuais, como: Brec Bassinger (Stargirl), Teo Briones (Chucky) e Kaitlyn Santa Juana (Querido Evan Hansen), Richard Harmon (The 100), Anna Lore (Gotham Knights), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms), Max Lloyd-Jones (O Livro de Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi-Wan Kenobi) e Tinpo Lee (The Rookie).

Sobre a saga ‘Premonição’

A saga de filmes de terror ‘Premonição’ iniciou nos anos 2000, com o primeiro filme que contava a história de um grupo de personagens que escapam de incidentes mortais graças a visões de um deles. Porém, após isso, eles são perseguidos pela morte e acabam tendo um fim violento.

Depois do primeiro longa, os outros filmes da franquia foram lançados nos anos de 2003, 2006, 2009 e 2011. Agora em 2025, o sexto filme da série tem a missão de continuar com a saga e conquistar novos públicos.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)