Ex-funcionário acusa Gracyanne Barbosa de fazer 'macumba' para reatar com Belo

Juliano Silva Carvalho, ex-funcionário de Gracyanne Barbosa, voltou a fazer acusações polêmicas contra a ex-BBB. Em publicações feitas no Instagram nesta semana, ele afirmou que a musa fitness teria recorrido a rituais para reconquistar o cantor Belo, de quem se separou em abril de 2024 após 16 anos de relacionamento.

“Fazendo macumba para ter o bofe de volta, porque eu participei de tudo”, escreveu Juliano, que ainda deixou um recado direto para a ex-patroa: “Esquece. Ele não vai voltar com você. Você não é leal nem a você mesma.”

Segundo informações do jornal Extra, Juliano trabalhou na residência de Gracyanne, no Rio de Janeiro, por cerca de quatro anos. Ele relata que deixou o emprego pouco depois da saída da influenciadora do BBB 25. “Sai da casa dela dois dias após ela deixar o ‘BBB 25’, pois não aguentava mais passar por coisas. Saí com crise de ansiedade e mal de cabeça”, contou o ex-caseiro, que também afirmou ter tido uma rotina exaustiva: “Eu não tinha tempo para nada. Não tinha folga, trabalhava igual a um condenado, viajando, fazendo as coisas e ainda participava das coisas pessoais dela, ajudando a mesma a mentir.”

Nas redes sociais, Juliano publicou uma série de postagens ofensivas direcionadas à musa fitness. Ele se referiu a Gracyanne como “essa mulherzinha”, “farsa” e “cobra”, além de acusá-la de manter uma imagem pública enganosa. “A p****** enganando a todos com uma vida saudável, enchendo o c* dela de bomba. Essa cobra acabou com a minha vida e com o meu psicológico. Me deixou na m****”, escreveu.

Em outro momento, ele acusa Gracyanne de não se dar bem com a família do cantor: “A v********, tão recalcada, fingindo gostar da família do bofe. V*******, você perdeu. Vai atrás dos bofes que te comia.”

Em seu perfil, Juliano compartilha diversas fotos e registros que mostram momentos ao lado da ex-BBB e de sua família, mostrando uma convivência próxima entre eles.

A separação entre Gracyanne e Belo foi anunciada publicamente em abril de 2024. Os dois estavam juntos desde 2007. Recentemente, o cantor assumiu namoro com Rayane Figliuzzi.