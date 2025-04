Isis Valverde relembra início de relacionamento com Marcus Buaiz: intenso desde o começo'

A atriz Isis Valverde relembrou o começo de seu romance com o empresário Marcus Buaiz, com quem se casará no próximo dia 3. Em entrevista à revista Vogue, a artista contou que morava em Los Angeles (EUA) no início do romance e o amado chegou a viajar diversas vezes para encontrá-la. Os dois se conheceram em Paris, no início de 2023, e deram início ao relacionamento dias depois.

À revista, Isis disse que a relação desde o começo foi bastante intensa. "Falei: 'Você sabe que eu moro em Los Angeles, não é?'. E ele disse: 'Eu adoro voar'. Esse homem pegou um avião milhões de vezes para me ver", contou ela.

VEJA MAIS

Isis disse que ela e Marcus chegaram a pedir para abrir cartas de tarô com a mesma pessoa, antes mesmo de trocarem qualquer palavra. Segundo a famosa, o jogo dos dois mostrou que ambos teriam uma intensa conexão. "Antes de conhecer o Marcus, jogamos cartas [de tarô] com a mesma pessoa e ela viu um no jogo do outro. Ela disse que seria uma conexão muito forte", relembrou.

A estrela de “Código Alarum” não poupou elogios ao falar sobre o amado, com quem sobe ao altar no Ville la Rochelleu, uma propriedade familiar no interior de São Paulo. "Eu acho que o amor não tem idade, não tem tempo, não tem regra. Se tivesse uma dica, seria vencer o medo de dar errado. Mas tem que ser para sempre? Não. Tem que ser bom, tem que ser de verdade. Estou tão feliz que encontrei alguém que me valoriza, que cuida de mim. Sempre fui muito autossuficiente. Um dos momentos mais especiais foi quando descobri esse porto seguro: eu não conhecia esse lugar", completou a noiva.