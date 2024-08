Mãe de Isis Valverde desabafa sobre câncer; 'Não dá para ficar sendo sorrisos'

Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, usou seu perfil no Instagram para publicar um desabafo honesto sobre seu tratamento de câncer, diagnosticado em maio deste ano. Com uma foto tirada frente ao espelho, Rosalba descreveu seu cansaço durante a rotina intensa de tratamento, e expressou impaciência com as narrativas de superação.

"Estou ouvindo muito sobre isso. Em como receber um diagnóstico duro de câncer deve ser olhado com otimismo, como aprendizado, como uma chance de ser melhor. Que se deve ter coragem e força. Que o psicológico é fundamental para a cura e para suportar todo o processo. Tudo isso funciona muito bem na teoria, porque na prática é bem diferente", descreveu Rosalba. Para a pedagoga, este não é "momento de depoimentos lindos de superação".

"Cada um tem o direito de sentir a sua dor do jeito que bem entender. No meu caso, não está dando pra dizer que esse processo e todas as dores que o envolvem são suportáveis. Admiro, de verdade, quem permanece sorrindo, agradecendo e emanando boas energias. Não sou essa pessoa. E como sou extremamente visceral, se eu desejasse não sentir essas emoções, eu estaria negando uma das verdades mais incontornáveis da minha vida: a dor existe e faz parte dela."

Rosalba continua o desabafo dizendo que tem uma agenda médica desde o dia do diagnóstico, em 10 de maio, que não "dá pra ficar sendo sorrisos" e explica que seus exames provaram que seu câncer não foi genético: "não herdei isso de minha mãe. Nem de meu avô. Simplesmente era pra ser assim. O primeiro passo que dei foi eliminar essa culpa". Depois de reforçar a luta, ela termina o desabafo de forma inspiradora: "'Se vc está atravessando o inferno, não pare'. Continue andando".

Rosalba é pedagoga, especialista em orientação educacional, bacharel em direito, especialista em direito e processo civil e escrivã aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela revelou seu diagnóstico em maio e, em julho, publicou uma foto da queda de cabelos após início da quimioterapia.