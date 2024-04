Isis Valverde e ex-marido de Wanessa Camargo definem data e local de casamento, diz jornal

Isis Valverde casará com Marcus Buaiz em 2024. A informação foi divulgada pelo jornal Extra. O ex-marido de Wanessa Camargo assumiu o relacionamento com a atriz em junho de 2023.

Isis deu indícios após anunciar nas redes sociais que estava nos preparativos para oficializar a união com o empresário. A cerimônia estaria agendada para novembro deste ano, em Minas Gerais.

Os noivos Isis Valverde e Marcus Buaiz ainda teriam batido o martelo sobre a cidade em que acontecerá o casório. Eles estariam cogitando Tiradentes, que fica a três horas de Aiuruoca, cidade natal da atriz.

VEJA MAIS

O casal pretende ficar longe dos holofotes, e realizar uma cerimônia intimista, com poucos amigos e os familiares de ambos. O primeiro casamento da atriz, com o modelo André Resende, aconteceu em junho de 2018, enquanto o do empresário aconteceu com a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo, em 2007.