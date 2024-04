Rock In Rio se pronuncia após esquecer ritmos paraenses em programação do 'Dia Brasil'

Depois de muito barulho feito pelos artistas paraenses após o Rock In Rio anunciar o "Dia Brasil" sem a presença da música Nortista. A assessoria do evento enviou uma nota ao Grupo Liberal, nesta terça-feira (30/04), explicando que o line-up anunciado em coletiva de imprensa por Roberto Medina, criador do festival, não está completo.

Na ocasião, foram anunciadas apresentações para o "Dia Brasil", marcado para 21 de setembro, com rock, sertanejo, MPB, trap, pop, samba, rap, e outros, mas sem nenhum artista cantando ritmos paraenses ou nortistas.

O fato gerou comoção entre a classe da web, com críticas e postagens de diversos artistas, como: Fafá de Belém, Joelma, Félix Robatto, Felipe Cordeiro dentre outros.

Na nota, os artistas fizeram questão de destacar uma participação de Fafá no festival e sua representatividade no Pará.

Veja a nota do Rock In Rio na íntegra:

"O line-up do dia 21 de setembro, como anunciado durante coletiva de imprensa na tarde de ontem (29), apesar de divulgado, ainda está em construção e em formação. Artistas de outras regiões do país, entre elas a Norte, estão em negociação com a organização, que como reforçou trará novidades e surpresas até o dia da apresentação. O Dia Brasil propõe um grande movimento social, de união e respeito de todos, com engajamento e direitos da música 'Deixa o Coração Falar' revertidos para duas causas sociais e em parceria com o Ação da Cidadania e a Gerando Facões. O formato único dos shows deste dia, que envolve diversas colaborações inéditas entre os artistas, traz com ele desafios artísticos e logísticos significativos. Importante destacar que o Rock in Rio olha para a diversidade como um todo no line up de todos os palcos e um exemplo disso foi o Show Para Pop, já realizado no Palco Sunset, capitaneado por Fafá de Belém com grandes nomes do Pará, e que se tornou um dos shows mais emblemáticos da história deste palco"