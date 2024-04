Norte no Rock in Rio 2024: Joelma se junta a Fafá de Belém e protesta contra line-up do festival

A cantora Joelma, após manifestação de Fafá de Belém, usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (30/04), para também protestar contra a falta dos artistas da região Norte na programação dedicado à música brasileira no Rock in Rio 2024.

As atrações divulgadas na última segunda-feira (29), contemplam nomes dos segmentos sertanejo, samba, MPB, bossa nova, rap e pop nacional. Gêneros musicais de origem e presença significativa na Amazônia, como, por exemplo, tecnobrega, carimbó, guitarrada e o boi-bumbá foram deixados de fora.

Joelma se manifestou em sua conta na rede social X; "São quase 30 anos de trajetória levando o norte comigo! O meu grito de guerra sempre será DIRETO DE BELÉM DO PARÁ pra que todos saibam de onde eu vim, de onde a minha música veio e isso não será apagado", escreveu.