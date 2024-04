Luan Santana será o primeiro sertanejo a se apresentar no Rock in Rio, na edição de 2024. O cantor se apresentará no festival, que completa 40 anos, e reunirá artistas de vários segmentos. Além de Luan, se apresentam outros nomes do sertanejo como Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Simone Mendes.

Já estão confirmados nomes nacionais como Luísa Sonza e Dennis, além de internacionais como Katy Perry, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Travis Scott, Ed Sheeran, e Akon.

VEJA MAIS

O convite foi feito pelo criador do festival, Roberto Medina. No ano passado, Medina já havia revelado o desejo de diversificar as atrações do evento. Luan Santana, de 33 anos, possui atualmente 10,5 milhões de ouvintes no Spotify, principal plataforma de áudio. O sertanejo, que mescla o gênero com aspectos do pop.

Parcerias com outros artistas também se destacam na discografia recente de Luan como “Deja Vu”, com Ana Castela, que chegou a ser a 4ª faixa mais ouvida do país durante o verão. Não há confirmação da data em que o cantor irá se apresentar. O festival Rock in Rio ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. A informação foi revelada pelo colunista Leo Dias.