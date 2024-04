Paraense Leila Pinheiro está confirmada no Rock in Rio; artista fará homenagem à música nacional

Tem papa-xibé no Rock in Rio! O festival anunciou novidades para a edição comemorativa dos 40 anos nesta segunda-feira (29), e entre os artistas brasileiros que irão homenagear a música nacional no dia 21 de setembro está a cantora paraense Leila Pinheiro, de 63 anos. No Palco Mundo, serão apresentadas os principais gêneros musicais do Brasil. Leila, por exemplo, cantará Bossa Nova. Além dela, fazem parte do lineup a banda Capital Inicial, NX Zero, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho, Alcione, Marcelo D2 e muito mais. Confira a lista completa:

Também foram anunciadas as primeiras atrações sertanejadas da história do festival. Dentre eles, estão Luan Santana, Simone Mendes, Ana Castela e Chitãozinho e Xororó. Já entre os nomes internacionais estão Katy Perry, Mariah Carey, Cindy Lauper, Travis Scott, Ed Sheeren, e Akon, entre outros. O Rock in Rio ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro deste ano.

Conheça a carreira de Leila Pinheiro

Desde a década 90, a artista paraense leva o nome de Belém em sua trajetória musical por todo o país. Leila construiu carreira interpretando canções de grandes nomes da música popular brasileira, como João Gilberto e até Renato Russo.

Pinheiro já realizou espetáculos com o parceiro e amigo Ivan Lins nos Estados Unidos e ainda um tributo a Tom Jobim na casa de espetáculos nova-iorquina Carnegie Hall. Também participou de outros projetos especiais, tais como Tributo a Tom Jobim - pela Som Livre- e Sinfonia do Rio de Janeiro, de Francis Hime.

Em 98, ela participou do Festival Brazilfest, ao lado de Bebel Gilberto, Patricia Marx, Carol Saboya e do grupo de câmara Quinteto d'Ellas, projeto idealizado na concha acústica de uma casa de espetáculos nova-iorquina, Damrosch Park, Lincoln Center de Nova Iorque.



Em 2001 retornou à antiga gravadora, pela qual lançou o CD Mais coisas do Brasil, o primeiro ao vivo da carreira, que também rendeu o primeiro DVD. O repertório trouxe regravações dos antigos sucessos entre outras canções consagradas. Leila possui mais de 20 CD's gravados e três DVD's. Além de turnês no Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão e Coréia do Sul.