Gretchen exibe boa forma em fotos de biquíni fio-dental na Grécia; FOTOS

Gretchen está aproveitando alguns dias de descanso fora do Brasil e encantou seus seguidores no Instagram com uma publicação sedutora nesta quinta-feira (16). Em cliques feitos durante sua passagem pela Grécia, a cantora e dançarina de 64 anos, que recentemente realizou um novo procedimento estético, mostrou toda a sua boa forma ao posar de biquíni.

Acompanhada do marido, o músico paraense Esdras de Souza, que fez um preenchimento peniano em março deste ano, Gretchen esbanjou estilo com um biquíni de estampa florida e detalhes em correntinhas douradas. Para completar o look, a artista usou um boné com a palavra "Gata" bordada.

Na legenda da postagem, Gretchen escreveu: "Sim, sou eu sem filtro. Em Mykonos e de biquíni, com meu marido lindo. Sem mais." A dançarina também fez questão de enaltecer seu próprio corpo após se dedicar à vida fitness. "Dedicação, esforço, foco e determinação. Esse é o resultado", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)