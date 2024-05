Gretchen sai em defesa de marido após comentários sobre preenchimento peniano: 'Ele me satisfaz'

Gretchen usou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), para defender o marido, Esdras de Souza, de comentários sobre um procedimento no pênis que ele passou. Na internet, Esdras estava sendo questionado sobre o tamanho do órgão genital, fato que nada agradou à cantora.

“Cuida da vida de vocês. Estão preocupados com meu marido, o tamanho do pinto dele, da perna… Vocês não sabem se é grande, pequeno, grosso, fino, o importante é que ele me satisfaz. Se a gente cuidar mais da nossa vida, com certeza não vamos cuidar da vida dos outros. Vamos parar com essa palhaçada. Desnecessário isso tudo", desabafou Gretchen.

No dia 12 de março deste ano, Gretchen compartilhou um vídeo no Instagram, ao lado de Esdras, informando aos seguidores que o marido havia passado por um preenchimento peniano.

“Para você cuidar da sua autoestima, você homem que está esquecendo dessa parte. Nós mulheres, temos estética para todos os lados, mas e os homens? E eu amei saber [da harmonização íntima]”, reforçou a mãe de Thammy Miranda.

"Não é Cirurgia, é preenchimento peniano. É harmonização peniana!! Totalmente indolor. Totalmente seguro. E, principalmente, com resultado excelente e imediato", escreveu a cantora na legenda da publicação.