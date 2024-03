Gretchen aparece com 'novo rosto' e revela qual procedimento realizou; veja

Gretchen, de 64 anos, utilizou as redes sociais na última segunda-feira (26), para compartilhar com seus seguidores sobre o novo procedimento estético realizado no rosto. Segundo ela, agora, ele ficará mais fino e delicado. “Amei!”, comemorou, acrescentando que é a segunda vez que realiza o método.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gretchen comentou que realizou no rosto “fios de silhouette”. “A doutora colocou e inclusive daqui a 15 dias é o dia do meu retorno. Vai fazer outro aparelho”, iniciou ela contando a novidade. Confira:

Em seguida, a artista comentou que está feliz com a nova aparência. “Meu rosto está mais fino, mais bonito, delicado e leve. Ficou lindo, né, gente? Também amei. Quero agradecer a médica por me dar um rosto leve, natural, que eu tanto queria”, acrescentou.

Nos comentários, Gretchen foi elogiada pelos internautas. "A pele está linda demais. O pescoço que é o mais difícil está perfeito", comentou uma. “Nossa, está linda mesmo e natural", afirmou Blogueirinha.