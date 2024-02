Gretchen passa por cirurgia para retirada do útero com adenomiose

A dançarina e cantora Gretchen, de 64 anos, deu entrada na manhã desta terça-feira (20) no Blanc Hospital, em São Paulo, para uma circurgia de retirada de útero. O marido Esdras de Souza informou que tudo correu bem no procedimento e a artista está se recuperando no pós-operatório em observação. Gretchen foi diagnosticada com adenomiose, que causa sangramento, dores, cólicas e aumento do útero.

"Galera salve, salve. Deu tudo certo! O médico mandou whatsapp que cirurgia foi realizada com sucesso. Ela continua em observação do pós-procedimento cirúrgico. Daqui a pouco, ela estará aqui no apartamento do hospital comigo, e vamo que vamo. Notícias atualizadas", informou o paraense Esdras.

Gretchen sofre com uma adenomiose. A doença causa dores, inflamações no útero e inchaço. A artista apresentou sangramentos uterinos fora do normal, que foram investigados, sendo constatado o quadro de adenomiose. Segundo a própria Gretchen, o útero estava com 850 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas.

Ela tentou tratamento receitado hormônio e vitaminas, mas a melhor indicação para o caso de Gretchen era a cirurgia. Depois da operação, Gretchen precisará continuar com o tratamento de terapias hormonais.

Gretchen e Esdras apresentaram o apartamento em que a dona da Conga La Conga ficará alojada. O casal fez vários storires apresentando o hospital e o espaço. Gretchen e Esdras terão cada um quarto com suíte. O quarto possui até webcam para comunicação com a família pela internet.

"São seis horas e a gente já chegou, acabamos de fazer a nossa ficha e já chegamos aqui no Blanc, já está tudo preparadinho, minha cinta que o médito pediu, minhas coisinhas já estão aqui, minha suite, eu não vou mostrar a voces porque já estou de pijama, mas é muito bem equipada, mas é o ceonteiro de hospital de hospital casa, aqui já estão nossas coisasinhas. E olha quem está aqui gente", disse Gretchen mostrando Esdras.

Gretchen e Esdras aproveitaram a oportunidade para reforçar para mulheres e homens cuidarem da saúde. O procedimento foi marcado após as festas de Carnaval, quando ambos tiveram muitas agendas pelo Brasil. A artista está sendo atendida pelo doutor Luis Ernesto Marques.