O que é adenomiose? Saiba mais sobre a doença que fará Gretchen retirar o útero

No Carnaval do passado Gretchen sentiu muita cólica e percebeu que sua barriga estava muito inchada, ao procurar um médico recebeu o diagnóstico de adenomiose. De acordo com a cantora, seu útero está medindo 832 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas A condição de saúde levará a cantora a passar por um procedimento cirúrgico na terça-feira (20) para a retirada do útero.

O que é a Adenomiose?

A adenomiose é uma doença benigna que afeta o útero, mais especificamente o endométrio, que é o revestimento interno do órgão. Nessa condição, o tecido que normalmente reveste o útero (endométrio) cresce no interior das paredes musculares do útero (miométrio).

A condição é mais comum em mulheres com idade superior a 30 anos e que já tiveram gestações, embora também possa afetar pessoas mais jovens que ainda não foram mães.

Quais os sintomas da Adenomiose?

A adenomiose pode apresentar diversos sintomas, que variam de leves a graves. Alguns dos sintomas comuns incluem:

- Menstruações mais intensas: A adenomiose pode levar a períodos menstruais mais volumosos e prolongados.

- Dor pélvica: Muitas mulheres com adenomiose experimentam dor pélvica, que pode ser constante ou aumentar durante a menstruação.

- Desconforto durante o sexo: A condição também pode causar desconforto ou dor durante a atividade sexual.

- Cólicas: Cólicas menstruais mais intensas do que o normal são frequentemente relatadas.

- Inchaço abdominal: Algumas mulheres podem sentir inchaço abdominal associado à adenomiose.

- Sintomas gastrointestinais: Em alguns casos, podem ocorrer sintomas semelhantes aos gastrointestinais, como náuseas ou dor ao evacuar, especialmente durante a menstruação.

É importante ressaltar que os sintomas podem variar de mulher para mulher, e algumas mulheres com adenomiose podem não apresentar sintomas significativos. Diante disso, é crucial buscar orientação médica para obter um diagnóstico preciso.

Por que ocorre a adenomiose?

Não há atualmente nenhuma causa específica conhecida para a adenomiose. No entanto, ela pode surgir após danos ao revestimento do útero durante a gravidez, parto ou procedimento cirúrgico. Acredita-se também que esteja relacionada à atividade hormonal dos ovários e à produção de estrogênio.

Quais os tipos de adenomiose?

A adenomiose pode ser classificada em dois tipos principais:

- Focal: quando há um foco em uma área muito bem definida.

- Difusa: afeta todo o útero e não uma área específica. É o mais frequente.

Com base na localização do tecido endometrial no miométrio, também é feita a distinção entre adenomiose superficial (atinge até ⅓ da parede do útero) e profunda (acomete mais de ⅓ do órgão). Neste último caso, a paciente apresenta mais dor pélvica.

Como é feito o diagnóstico da adenomiose?

Quanto ao diagnóstico, nem sempre é fácil defini-lo. Os sintomas da doença são inespecíficos, podendo ser manifestados por algumas mulheres enquanto outras não apresentam sinais. Além disso, esses sintomas podem existir com outras condições pélvicas, o que torna o diagnóstico desafiador.

Os exames para fazer o diagnóstico são:

- Exame clínico;

- Ultrassom transvaginal;

- Ressonância magnética: é útil nos casos em que o ultrassom não fornece informações suficientes, como por exemplo em pacientes com miomas.

Qual o tratamento da adenomiose?

O tratamento para a adenomiose pode variar dependendo da gravidade dos sintomas e do desejo da paciente em relação à fertilidade. Algumas opções incluem:

Medicamentos:

- Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem ajudar a aliviar a dor.

- Medicamentos hormonais, como contraceptivos orais, dispositivos intrauterinos (DIUs) com hormônios, ou progestágenos, podem controlar o crescimento do tecido endometrial.

Procedimentos minimamente invasivos:

- Ablação endometrial: Remoção cirúrgica do revestimento uterino.

- Embolização uterina: Bloqueio dos vasos sanguíneos que irrigam o útero para reduzir o fluxo sanguíneo ao tecido afetado.

- Ressecção do septo uterino: Remoção cirúrgica do septo que se forma na parede uterina.

Histerectomia:

- Em casos mais graves, a remoção do útero pode ser considerada, especialmente se a paciente não tem planos de engravidar.

É fundamental que a paciente discuta com seu médico as opções disponíveis, levando em consideração seus sintomas, saúde geral e planos futuros em relação à reprodução. Cada caso é único, e o tratamento deve ser personalizado para atender às necessidades específicas de cada mulher.