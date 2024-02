​Sespa investiga caso de mulher que teve útero retirado durante cirurgia de clavícula no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou na tarde deste sábado (3) que investiga o caso de uma mulher, identificada como Rosangela Pureza Cavalcante, 42 anos, que teve o útero retirado durante uma cirurgia de clavícula, no Hospital Regional Público do Marajó, na cidade de Breves. O caso foi registrado no último dia 24 de janeiro. A família da vítima registrou a ocorrência policial dois dias depois.

De acordo com a Sespa, “os profissionais envolvidos no episódio foram afastados de forma preliminar”. A secretaria “apura o caso junto à Organização Social de Saúde (OSS) que administra o hospital”. “A Sespa ressalta, ainda, que está prestando apoio à paciente, com atendimento multiprofissional e acompanhamento ambulatorial”, comunicou a secretaria, por meio de nota.⁠

Rosangela teria se direcionado ao hospital após ter sofrido um acidente de moto. A paciente de 42 anos, acompanhada do irmão e da nora, veio a descobrir o erro após acordar da cirurgia realizada.⁠​​