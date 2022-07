Leila Pinheiro e Ana Costa apresentam tributo a Moacyr Luz no Rio de Janeiro

Leila Pinheiro, na voz e piano, e Ana Costa, no violão, contrabaixo e cavaquinho, se unem no palco pela primeira vez para apresentar um tributo ao compositor carioca Moacyr Luz, no Rio de Janeiro. As artistas apresentarão canções de fases diversas do artista, inclusive as da época em que ele tinha um bar na Rua do Bispo, no Rio de Janeiro (entre 1985-1990), e ainda não vivia a forte influência do pagode e das Escolas de Samba.

O repertório dos shows trará 14 parceiros de Moacyr, dentre eles artistas como Aldir Blanc, Zeca Pagodinho, Sereno, Paulo César Pinheiro, Chico Alves, Toninho Geraes, Ivan Lins, Fátima Guedes e Zélia Duncan. Ana Costa e Leila estarão acompanhadas no palco por Fabiano Salek (músico percussionista, cantor e compositor).

“Vida da Minha Vida - A Música de Moacyr Luz e seus parceiros é um show pra iluminar - celebrar a música, a amizade e a nossa reverência a esse genial compositor carioca que tanto amamos”, dizem Leila Pinheiro e Ana Costa - duas grandes intérpretes e musicistas.

Serviço:

O quê: “Vida da Minha Vida" - A Música de Moacyr Luz e seus parceiros

Onde: Teatro Rival REFIT – Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia | Rio de Janeiro-RJ

Datas: Sexta-feira, 15, e sábado, 16

Horário: 19h30

Ingressos: Sympla

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)