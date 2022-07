Carnaval 2023: veja como ficou a ordem de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro

Ordem definida para o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval de 2023! Na noite desta segunda-feira (11), a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) definiu, mediante sorteio, as 12 agremiações do Grupo Especial que vão desfilar no domingo (19 de fevereiro) e na segunda-feira (20 de fevereiro).

A campeã da Série Ouro do carnaval deste ano, Império Serrano, e a penúltima colocada no Grupo Especial, Paraíso do Tuiuti, não participaram do sorteio, pois já estavam com a ordem previamente definida: Império abre o desfile de domingo e a Tuiuti, o de segunda.

Veja como ficou a ordem do desfile:

Domingo (19/02/2023)

1 - Império Serrano

2 - Grande Rio

3- Mocidade

4- Unidos da Tijuca

5 - Salgueiro

6- Mangueira

Segunda-feira (20/02/2023)

1- Paraíso do Tuiuti

2- Portela

3- Vila Isabel

4-Imperatriz

5- Beija-flor

6- Viradouro