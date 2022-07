Marcelo Adnet muda o visual e vira embaixador de enredo de escola de samba paulistana

A escola de samba Terceiro Milênio, que estreará no grupo especial do carnaval de São Paulo no próximo ano de 2023, levará para avenida o enredo: "Me dê sua tristeza que eu transformo em alegria - Um tributo a arte de fazer rir". O enredo homenageará grandes nomes do humor e da comédia, entre eles: Paulo Gustavo, Chico Anysio, Mazzaropi, Os Trapalhões entre outros.

Marcelo Adnet foi um dos apresentadores do enredo e foi chamado para ser o embaixador do tema da agremiação. Adnet cantou no palco e até arriscou alguns passos como mestre sala ao lado da porta bandeira da escola.

Na ocasião, o humorista ainda apresentou o novo visual, de cabeça raspada, devido à nova série que está produzindo.