Rock in Rio: Chitãozinho e Xororó e outros sertanejos são confirmados no festival de 2024

Após muitos apelos, o Rock in Rio 2024 trará pela primeira vez um dia dedicado ao sertanejo. A dupla Chitãozinho e Xororó, um dos maiores nomes do gênero no Brasil, foi confirmada como atração principal do dia 21 de setembro, ao lado de Luan Santana, Ana Castela e Simone Mendes. A informação foi divulgada pelo colunista José Norberto Flesch.

A programação completa ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que os nomes sertanejos sejam confirmados ainda esta semana. Ao longo de sua história, o festival já recebeu artistas de diferentes estilos musicais, do rock ao pop, passando pelo samba e pela MPB. Além de sertanejo, colunista também divulgou o nome de Zeca Pagodinho como uma das atrações.

No entanto, a inclusão de gêneros diferentes já causaram polêmicas no evento. Em 2001, Carlinhos Brown recebeu uma "chuva" de garrafas atiradas pelo público ao se apresentar com suas músicas de axé no dia do metal.

O festival, que completa 40 anos em 2024, acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Mais nomes de artistas ainda serão divulgados em breve. Confira o line-up confirmado até agora:

13 de setembro

Palco Mundo

➔ Travis Scott (headliner)

➔ 21 Savage

➔ Ludmilla

➔ Matuê com participação de Wiu e Teto

Palco Sunset

➔ MC Cabelinho recebe Coral das Favelas (headliner)

➔ Orochi, Chefin e convidado

➔ Veigh e Kayblack

➔ Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

➔ Deadmau5

14 de setembro (Dia do Rock)

Palco Mundo

➔ Imagine Dragons (headliner)

➔ One Republic

➔ Zara Larsson

➔ Lulu Santos

Palco Sunset

➔ NX Zero (headliner)

➔ James

➔ Christone “Kingfish” Ingram

➔ Pato Fu + Penélope

New Dance Order

➔ DJ Snake

Espaço Favela

➔ Dennis

19 de setembro

Palco Mundo

➔ Avenged Sevenfold (headliner)

➔ Evanescence

➔ Journey

Palco Sunset

➔ Deep Purple

➔ Incubus

Palco Mundo

➔ Ed Sheeran (headliner)

➔ Charlie Puth

➔ Joss Stone

➔ Jão

Palco Sunset

➔ Gloria Groove

Espaço Favela

➔ Xande de Pilares

20 de setembro (Dia Delas)

Palco Mundo

➔ Katy Perry (headliner)

➔ Karol G

➔ Cyndi Lauper

➔ Ivete Sangalo

Palco Sunset

➔ IZA (headliner)

➔ Gloria Gaynor

➔ Tyla

➔ Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis

Espaço Favela

➔ Pocah

22 de setembro

Palco Mundo

➔ Shawn Mendes (headliner)

➔ Akon

➔ NE-YO

Palco Sunset

➔ Mariah Carey (headliner)

New Dance Order

➔ Alison Wonderland

Espaço Favela

➔ Belo

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)