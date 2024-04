Rock in Rio confirma Avenged Sevenfold, Evanescence, Deep Purple e Incubus no festival de 2024

A organização do festival do Rock in Rio anunciou, na última quinta-feira (25), novas atrações do festival deste ano, que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

No headliner do dia 15, no Dia do Rock, a banda Avenged Sevenfold se apresentará no Palco Mundo, onde também terão shows de Evanescence e Journey.

Também no mesmo dia, Deep Purple e Incubus tocarão no palco Sunset.

Confira as atrações confirmadas até o momento do Rock in Rio 2024:

🎸 13 de setembro: Travis Scott, Matuê feat WIU e Teto, 21 Savage, Deadmau5, Ludmilla, MC Daniel, Rebecca e MC Soffia, Veigh e Keylack, Orochi com Chefin;

🎸 14 de setembro: Imagine Dragons, Lulu Santos, OneRepublic, Zara Larsson, NX Zero, Dennis;

🎸 15 de setembro: Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey, Deep Purple, Incubus;

🎸 19 de setembro: Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jão, Gloria Groove, Xande de Pilares;

🎸 20 de setembro: Katy Perry, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Gloria Gaynor, IZA, Angélique Kidjo, Karol G, Pocah;

🎸 21 de setembro: headliner a confirmar, Angélique Kidjo;

🎸 22 de setembro: Akon, Shawn Mendes, Ne-Yo, Mariah Carey, Belo.

🎸 Outros artistas confirmados, mas que ainda não possuem relação por dia: Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)