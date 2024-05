Cátia Paganote diz que Marlene Mattos obrigava Paquitas a ficarem nuas: 'Ver quem está gorda'

A ex-Paquita da Xuxa, Cátia Paganote, revelou durante a sua participação do A Grande Conquista 2 que precisou ficar nua, aos 12 anos, na casa de Marlene Mattos. Ela disse que, na ocasião, a empresária fazia a conferência do peso de todas as garotas que atuavam no programa Xou da Xuxa.

Cátia disse que Marlene alegava que a conferência era necessária porque elas não podiam estar acima do peso para aparecer na televisão.

“Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela: reunião aqui agora. Uma morava lá em (Duque de) Caxias. Ela morava na Lagoa. Chegando lá, ela falou: ‘agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda’. Eu tinha 12 anos de idade”, contou Cátia.

Essa não é uma primeira vez que alguma ex-Paquita faz acusações sobre Marlene, Bianca Rinaldi também falou que na época em que Xuxa ainda trabalhava com o público infantil e tinha Marlene Mattos como sua empresária, existiam momentos de tensão em que a empresária era bem rígida com as Paquitas.

“Tive broncas. Claro que eu tive bronca, todo mundo teve broncas. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Tive, tive algumas sempre relacionada ao peso. Eu acho que uma vez eu tive relacionado ao peso, que não foi legal porque a Marlene sempre expunha. Ela não chegada no particular para falar. Se ela queria falar, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse. Hoje a gente sabe que a gente não vai deixar passar. Então eu tive esses momentos assim bons, que eu me senti acarinhada, mas isso não cobre os momentos ruins. Os momentos de muita tensão”, alegou Rinaldi no podcast Desculpa Alguma Coisa.