Ex-paquita fala de noivado sem sexo com Romário e perda de virgindade com piloto

Ana Paula Almeida estava no auge como paquita da Xuxa. Romário era um dos maiores jogadores do mundo depois de ter vencido a Copa em 1994. Não por acaso um relacionamento amoroso entre o casal causou polêmica na época. Segundo a paquita, em uma entrevista para o podcast Papagaio Falante, foram dois sem sexo. Hoje, quase três décadas depois, a ex-paquita fala do noivado com o ex-jogador e do sonho que tinha de casar virgem.

"Meu cunhado Pedro é amigo dele de muitos anos. Ele me viu quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Tempos depois, quando ele voltou da Copa, ele foi na minha casa e eu já era uma mulher. Eu tinha 17, quase 18 na época. Ele voltou para Barcelona e a gente se falava todos os dias por telefone e também se correspondia por cartas. Depois de muita conversa, Romário disse que vinha para o Brasil ficar comigo. Ele costuma dizer que foi mais fácil driblar os zagueiros do que quando foi pedir o meu pai para a gente ficar noivo", contou a ex-assistente de Xuxa no podcast.

Ana Paula Almeida acabou perdendo a virgindade alguns anos depois, quando já tinha 25 e sem casamento. "A gente fazia propaganda de um produto que também patrocinava as corridas de Fórmula Indy. E foi assim que eu conheci o piloto Tony Kanaan. Eu fiquei amiga dele e o escolhi para ser meu primeiro homem. Com o Romário acabou acontecendo depois, num flashback que a gente teve", revelou a ex-paquita.

