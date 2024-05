Madonna no Brasil: Veja detalhes da suíte luxuosa onde a cantora está hospedada no RJ

Madonna, a Rainha do Pop, está instalada no sexto andar do Copacabana Palace, um dos mais luxuosos hotéis do Rio de Janeiro, onde desfruta do conforto e requinte dignos de uma rainha até o próximo domingo (5). A cantora e sua equipe dispõem de uma piscina exclusiva para o andar, conhecida como black pool.

A suíte ocupada por Madonna tem aproximadamente 100 metros quadrados com uma cama king size, banheiro de mármore, serviço de mordomo e mimos personalizados, adaptados à personalidade do cliente.

Veja as fotos

Suíte da Madonna no Copacabana Palace Suíte da Madonna no Copacabana Palace 1 Suíte da Madonna no Copacabana Palace 2 Suíte da Madonna no Copacabana Palace 3 Suíte da Madonna no Copacabana Palace 4 Suíte da Madonna no Copacabana Palace 5 Suíte da Madonna no Copacabana Palace 6

O sexto andar do hotel dispõe ainda de sete suítes-coberturas, que já hospedaram personalidades como Katy Perry, Gisele Bündchen, Brigitte Bardot e Richard Gere. A diária da suíte em que a artista está hospedada custa a partir de R$ 8.226, podendo variar conforme a temporada. Ao todo, a equipe de Madonna ocupa 90 quartos no Copacabana Palace.

VEJA MAIS

Refeições

O café da manhã, incluso na diária, oferece uma variedade de pães artesanais, ovos, bacon, cereais e frutas da estação, além de café, chá e chocolate. A seleção pode ser personalizada de acordo com as preferências do hóspede, abrangendo desde opções simples até refeições mais elaboradas.

O cardápio do hotel apresenta preços como R$ 16 para uma garrafa de água mineral, R$ 22 para uma lata de cerveja e até R$ 6.500 para um espumante.

Para os hóspedes que buscam opções mais leves, o hotel oferece queijo cottage e peito de peru. Caso haja alguma alergia ou restrição alimentar, é possível solicitar um menu personalizado.

Entre os itens disponíveis estão suco verde, granola caseira e panquecas. Além disso, o hotel também oferece opções tipicamente brasileiras, como açaí e pão de queijo, caso Madonna deseje explorar a culinária local.