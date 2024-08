VÍDEO: Atletas de time sueco raspam a cabeça para apoiar capitão da equipe com câncer; confira

Um vídeo do Kalmar AIK FK, time que disputa a quinta divisão do futebol da Suécia, viralizou nas redes sociais e emocionou os internautas. Nas imagens, os jogadores e membros da comissão técnica do clube aparecem raspando a cabeça em uma demonstração de apoio e homenagem ao capitão do time, o zagueiro Markus Herman, de 25 anos, que foi diagnosticado com câncer.

No vídeo, os jogadores sentam em uma cadeira e raspam a própria cabeça. A ação foi compartilhada pelo próprio clube nas redes sociais. "Estamos unidos na luta contra o câncer", escreveu o Kalmar AIK nas redes sociais. Markus perdeu os cabelos por conta do tratamento contra a doença.

A cena fica ainda mais comovente, pois no final do vídeo, Markus entra no vestiário da equipe com uma touca na cabeça e se depara com os colegas todos de cabeça raspada. A emoção tomou conta do jogador, que chorou e abraçou os companheiros.

Além disso, um dos atletas tatuou a sigla MHFC, que em tradução livre quer dizer "Markus Herman Fo*e o câncer". Markus se divertiu com a frase e o clube tem a usado para arrecadar dinheiro para o tratamento.

“Nós somos o Kalmar AIK, um time de futebol que está apoiando nosso companheiro de equipe e melhor amigo Markus, que foi diagnosticado com uma forma muito agressiva de câncer neste verão. Estamos arrecadando fundos para apoiá-lo durante este momento desafiador, esperando facilitar sua vida diária e contribuir para o seu tratamento”, pediu o clube.

Markus é natural da Estônia, mas joga no time sueco. Além de ser jogador de futebol, o atleta também trabalha no mercado financeiro.