Jogador do Borussia é diagnosticado com câncer após exames de pré-temporada

Stefan Lainer, lateral-direito do Borussia Monchëngladbach, recebeu o diagnóstico de câncer nos gânglios linfáticos após realizar exames durante a pré-temporada do time. O clube alemão informou a notícia em um comunicado publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (27).

VEJA MAIS

O astro de 30 anos está no estágio inicial do câncer nos gânglios linfáticos e, por isso, tem grandes chances de cura. Na publicação, o time demonstrou estar positivo sobre a recuperação do lateral.

“Segundo os médicos, a doença foi detectada muito cedo e é muito bem tratada e curável com medicamentos. Há uma grande probabilidade de que a saúde seja completamente restaurada e uma vida normal, incluindo o desporto profissional, seja possível”, diz a legenda

Natural da Áustria, Stefan Lainer chegou ao Borussia Monchëngladbach na temporada de 2019/20 e ficará um bom tempo longe dos gramados. Antes do clube alemão, teve passagem pelo Red Bull Salzburg, do seu país natal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)