Copa do Mundo Feminina: Nigéria e Portugal vencem; revanche de 2019 termina empatada

O oitavo dia de emoções na Copa do Mundo Feminina trouxe momentos marcantes para os fãs do futebol. A Nigéria garantiu a primeira vitória africana nesta edição do torneio em um confronto emocionante contra a Austrália. As nigerianas viraram o jogo e assumiram a liderança do Grupo B e praticamente assegurando sua vaga nas oitavas de final.

Austrália 2x3 Nigéria - Grupo B

No duelo contra a Austrália, as donas da casa abriram o placar com Van Egmond, mas as nigerianas mostraram sua garra e determinação, virando o jogo com gols de Oshoala, Ohale e Kanu. Kennedy ainda marcou um gol para as australianas, mas não foi o suficiente para evitar a primeira vitória africana nesta Copa do Mundo.

Com o resultado, a Nigéria está no topo do Grupo B e só perderá a vaga nas oitavas de final se for derrotada pela Irlanda na próxima segunda-feira (1º), às 7h, e ocorrer um empate entre Canadá e Austrália.

Portugal 2x0 Vietnã - Grupo E

Outra seleção que marcou história nesta edição foi Portugal, que conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo Feminina ao vencer o Vietnã por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Telma Encarnação e Kika Nazareth.

Com essa importante vitória, a seleção portuguesa ocupa a terceira posição do Grupo E, com três pontos. Para garantir sua classificação às oitavas de final, Portugal precisa vencer os EUA em seu próximo confronto na segunda-feira, às 4h.

Holanda 1x1 Estados Unidos - Grupo E

Em um reencontro emocionante da final de 2019, Holanda e Estados Unidos protagonizaram um duelo de alto nível na segunda rodada da competição. Na final passada, as norte-americanas conquistaram o título ao vencerem por 2 a 0. Nesta quinta-feira, o jogo terminou em empate, com Roord marcando para a Holanda e Horan igualando o placar para os EUA.

Com quatro pontos cada, ambas as seleções estão bem posicionadas para avançar para a próxima fase. Na rodada final, a Holanda enfrentará o Vietnã, enquanto os Estados Unidos duelarão com Portugal, ambos os jogos marcados para segunda-feira, às 4h.