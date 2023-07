Águia de Marabá anuncia mais um reforço para segunda fase da Série D; veja

De olho na segunda fase da Série D, o Águia de Marabá segue reforçando o elenco para os jogos que se aproximam. Nesta quinta-feira (27) foi a vez do zagueiro Jaques Bomfim ser anunciado através das redes sociais do clube. O atleta de 25 anos esteve recentemente no Galícia, da Bahia, por onde disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano.

Jaques foi formado nas categorias de base do Bahia, passando ao profissional em 2019. Desde então, jogou três temporadas pelo Joinville-SC, até se transferir para o Itabuna, já em 2023. Por lá disputou oito partidas e marcou um gol, antes de ser contratado pelo Galícia, onde fez a sua última partida no dia 9 de julho.

SAIBA MAIS



O jogador chega às vésperas da estreia do time na fase mata-mata da Série D. Em dois jogos, o Azulão decide se avança na competição, sendo o primeiro deles nesta segunda-feira, em Marabá. A volta está marcada para o próximo dia 6 de agosto, no estádio Presidente Vargas, no Ceará.