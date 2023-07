Águia de Marabá anuncia renovação de contrato de Alan Maia, titular na conquista do Parazão

Na esteira das boas campanhas no Campeonato Paraense e na Série D do Brasileirão, o Águia de Marabá anunciou, nesta quarta-feira (26) a renovação de contrato de mais um jogador para a próxima temporada. A novidade é o meia Alan Maia, de 28 anos.

O jogador tem sido figurinha carimbada no time titular do Azulão. Nesta temporada, o atacante disputou 28 partidas e marcou um gol com a camisa da equipe marabaense.

Natural de Salvador, na Bahia, Alan Maia chegou ao Azulão no início da temporada, vindo do Tocantinópolis-TO. Apesar de não ter balançado as redes, o meia foi peça importante no elenco que conquistou o título inédito do Campeonato Paraense.

O primeiro gol pelo time de Marabá veio apenas no segundo semestre, na goleada contra o São Raimundo-RR, pela Série D. Na competição nacional, inclusive, o atleta foi titular de quase todos os jogos do Azulão no campeonato.

Alan Maia foi a quarta renovação já anunciada pelo Águia neste ano. Além dele, ampliaram o vínculo com o time marabaense o zagueiro David Cruz, o lateral-direito Bruno Limão e o goleiro Axel Lopes.

Série D

O Águia de Marabá se classificou à segunda fase da Série D após terminar em 3º lugar no Grupo A1 da Quarta Divisão. No primeiro mata-mata, o Azulão vai enfrentar o Atlético-CE. O primeiro jogo será dentro de casa, no estádio Zinho Oliveira, nesta segunda-feira (31), às 20h.