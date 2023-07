CBF divulga tabela com jogos da segunda fase da Série D; Tuna decide em casa e Águia fora; veja

A Série D do Campeonato Brasileiro já tem o formato de jogos e adversários para a segunda fase da competição. Conforme o divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (26), as 16 partidas têm início previsto para o próximo sábado (29). Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá estão na disputa e fazem suas respectivas partidas em datas distintas, com maior "tranquilidade" para a Águia da capital, que decide a classificação em casa, no próximo dia 5 de agosto.

Depois de ter se classificado em segundo lugar no grupo 1, a Tuna ganhou o direito de enfrentar o Maranhão, neste sábado, às 16 horas, no estádio Castelão, em São Luís-MA. A volta está programada para o dia 5, às 15 horas, no estádio do Souza. Já o Azulão Marabaense foi o terceiro da chave e assim caiu na chave contra o Atlético Cearense-CE. Os dois clubes duelam nesta segunda-feira (31), às 20 horas, no estádio Zinho Oliveira, e decidem no próximo dia 6, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

A Série D de 2023 terá ainda outras quatro fases, todas em caráter eliminatório. Nesta etapa, avançam os oito times que obtiverem vantagem no confronto direto. Após isso, os 16 vencedores formam novo sistema de mata-mata e os oito melhores vão afunilando a competição até a grande final, prevista para ocorrer no dia 23 de setembro. Os quatro melhores colocados entre os 64 clubes participantes ascendem à Série C de 2024.

Jogos de ida

29/07 - Maranhão x Tuna Luso (16h, estádio Castelão, São Luís)

31/07 - Águia de Marabá x Atlético Cearense (20h, estádio Zinho Oliveira)

Jogos de volta

05/08 - Tuna Luso x Maranhão (15h, estádio Francisco Vasques)

06/08 - Atlético Cearense x Águia de Marabá (15h, estádio Presidente Vargas)