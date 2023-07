Conheça os adversários de Tuna e Águia no primeiro mata-mata da Série D

A primeira fase da Série D 2023 chegou ao fim, e os times paraenses que avançaram para a próxima etapa já têm seus confrontos definidos. Águia e Tuna se classificaram para o mata-mata pelo Grupo A1 e agora enfrentarão equipes do Grupo A2.

A Tuna, classificada na segunda posição com 28 pontos, enfrentará o Maranhão-MA em partidas de ida e volta, com o segundo jogo ocorrendo em Belém. O Maranhão assegurou sua vaga ao ficar na terceira posição do Grupo A2, somando 21 pontos.

Já o Águia, que terminou a primeira fase em terceiro lugar com 24 pontos, enfrentará o Atlético-CE, segundo colocado do Grupo A2 com 23 pontos. O Águia, ao contrário da Tuna, terá que jogar a segunda partida do confronto fora de casa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu as datas, horários e estádios dos confrontos.

Vale lembrar que os quatro clubes que avançarem para a semifinal garantirão o acesso ao Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C de 2024. Tanto Águia quanto Tuna precisarão passar por três fases para conquistar a promoção de divisão.