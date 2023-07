Tuna Luso vence o Trem-AP no Estádio do Mangueirão, em Belém

Com placar de 1x0 e gol de Milhiano, a Tuna Luso venceu o Trem-AP, na tarde deste sábado (22), no Estádio do Mangueirão, em Belém. A partida ocorreu pela 14ª rodada da Série D do Brasileiro. Antes mesmo de entrar em campo, a Águia Guerreira já estava classificada para o mata-mata e tentava garantir a primeira colocação do Grupo 1, enquanto a Locomotiva já estava eliminada.​

