Belo e Rayane Figliuzzi assumem oficialmente namoro nas redes sociais

O cantor Belo e a namorada, Rayane Figliuzzi, oficializaram publicamente o relacionamento por meio das redes sociais na última quinta-feira (16/04). Em uma publicação nos Stories do Instagram, o casal apareceu junto pela primeira vez em uma foto posada, desde o início do namoro, em fevereiro deste ano. O relacionamento começou enquanto Gracyanne Barbosa, ex-esposa do artista, ainda estava confinada no BBB 25.

Na imagem, Belo e a influenciadora digital surgem vestidos para um jantar comemorativo de aniversário de Alfredo Santana, empresário do cantor. No mesmo post, Rayane declarou seu amor ao pagodeiro. “Te amo”, escreveu.

Nos Stories anteriores, a influencer já havia compartilhado outros registros, dando a entender que o casal estava junto e em clima de romance. Ela publicou uma foto de taças e um espumante.

Os pombinhos foram vistos juntos publicamente pela primeira vez durante o Carnaval, no dia 1º de março, quando Rayane acompanhou o artista em uma apresentação realizada em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.