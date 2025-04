Fãs vivem a ansiedade do encontro com Belo em turnê que aposta no lado B do artista

Aos 50 anos, o cantor Belo é um fenômeno nacional. Em 1993, ele explodiu no Brasil com o grupo Soweto e, desde então, segue presente na cena musical nacional. Na banda e também em sua carreira solo, iniciada em 2000, Belo preservou sua base de fãs e conquistou novos admiradores.

No Pará, o sentimento de admiração que ele conquistou há 17 anos segue vivo em Adrielle Oliveira, Mayara Lopes e Vanessa Cunha. O trio, ainda na adolescência, fundou o fã-clube “Valeu Esperar”, o primeiro oficial do estado, fundado em 07 de novembro de 2008. Agora, elas vivem a expectativa do reencontro com o ídolo no próximo dia 11 de abril, no Mangueirão.

Belo chega com um show inédito por aqui, uma espécie de "lado B", com músicas não tão conhecidas. A turnê In Concert traz também os sucessos consagrados na voz do pagodeiro, além de canções de seus ídolos, como Djavan, Fábio Jr., Roupa Nova e José Augusto.

“Pedimos muito por esse show nas redes sociais, então ele é muito aguardado. Teve a gravação do DVD desse projeto, e por ser um lado B do Belo que eu amo de verdade. Ele canta músicas que não são normalmente tocadas no repertório dele. Como eu amo esse lado dele, estou nessa expectativa. São muitas músicas especiais, mas desse show eu amo ‘Vai na Fé’ e ‘Defeito Meu’. Quando ele toca essas, como as pessoas conhecem pouco, a gente canta com prazer”, disse Vanessa Cunha.

Nesses quase 17 anos de fã-clube e seguidora do pagodeiro, Mayara Lopes já viveu alguns momentos marcantes ao lado do cantor. Um deles segue permeando sua vida até hoje. Ser identificada como fã e perceber o carinho que o seu ídolo tem por ela e pela sua família fez Mayara se sentir ainda mais conectada com Belo.

“Eu engravidei em 2000 e, um ano depois, quando minha filha já estava com 5 meses, teve um show dele aqui. Encontrei com ele no camarim, ele me abraçou e perguntou: ‘E a neném?’. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, porque fazia mais de um ano que eu não o encontrava, devido à pandemia, mas ele perguntou pela neném, pediu para ver foto dela e ainda disse que minha filha era linda. Depois, ele me abraçou. Para mim, isso foi o auge de tudo. Como fã, a gente escuta muita gente dizendo que ele não está nem aí e nem nos conhece, mas nesses momentos a gente percebe que ele nos conhece e reconhece o que fazemos por ele. Para mim, isso foi incrível, saber que ele conhece a minha filha, e desde então, toda vez que o reencontro, ele pergunta por ela. Isso é mágico para mim”, relembra.

Assim como Vanessa e Mayara, Adrielle Oliveira vive a emoção de amar o Belo. A fã, inclusive, chega a se emocionar ao falar dele. Com os olhos marejados, Adrielle não esconde seu sentimento pelo pagodeiro: “O Belo é a razão do meu viver, ele nos cura sem saber. São 17 anos seguindo-o, então é algo muito especial. O olhar e o abraço dele fazem a diferença. O Belo é um ser humano incrível, tem cuidado com os fãs, sempre perguntando como estamos, é um acolhimento. Eu fecho os olhos e escuto a música dele, é como se ele estivesse cantando do meu lado. Ele é tudo, é o nosso tudão.”