Cantor Pablo se apresenta em Belém em novo momento da carreira

No dia 11 de abril, o cantor Pablo estará na capital paraense para se apresentar no “Belo In Concert Belém”. O evento, que tem Belo como anfitrião, será no estádio Mangueirão, com muito glamour, já que o dress code dos artistas será luxuoso.

Aos 39 anos, o cantor Pablo, que antes usava o “Arrocha” para compor o seu nome artístico, decidiu mudar o rumo de sua carreira. Em 2024, ele surpreendeu os fãs ao anunciar que não fará mais músicas de sofrência.

“Agora, conversando com minha mulher, minha produção, minha equipe, eu decidi que vou parar com a sofrência”, afirmou. “Eu quero agradecer a todos os meus fãs. É uma obrigação minha vir aqui e dar satisfação sobre essa decisão que tomei… Espero que vocês entendam. Chega de sofrência”, garantiu o cantor.

Embora muitos fãs tenham ficado preocupados com essa afirmação, um ano após a mudança, Pablo chegou com novos projetos, que, inclusive, o público paraense irá conhecer. No início de 2025, o cantor gravou o audiovisual Bodega do Pablo, em Salvador, na Bahia, que marcou o início da turnê do artista deste ano.

No repertório, sucessos como “Bem debaixo do seu nariz”, “Dona de mim”, “Voa livre”, “Caminhos do sol”, “Intriga da oposição”, “Tá na Cara”, “Pense um Pouco”, “Pra não chorar um dia”, entre outros, o projeto revela um Pablo ainda mais romântico.

O cenário faz referência a essas canções, representando os bares de pequenas cidades do interior, com chão de terra batida e casinhas rústicas, levando o público a uma pequena venda ou armazém.

“Esse projeto já é um sonho que tiramos do papel”, disse Pablo em entrevista à Billboard Brasil, na ocasião.

O repertório dessa tour temática será apresentado ao público belenense no “Belo In Concert Belém”. Mesas e ingressos individuais estão sendo vendidos na Bilheteira Digital.

“É um cenário bem intimista dos anos 1990. Quem estiver vendo vai lembrar dos familiares. Tenho certeza de que vai tocar muita gente”, acrescentou.

CARREIRA

O baiano Pablo ficou conhecido como um dos precursores do ritmo arrocha, iniciando sua trajetória com o estilo "brega moderno", que misturava batidas típicas de brega com o arrocha. Destacando-se como vocalista da banda Asas Livres e do Grupo Arrocha, com a gravação de 4 CDs e um DVD, logo em seguida transformou o último em Pablo & Grupo Arrocha, onde gravou mais 4 CDs.

Em carreira solo desde 2010, quando se separou do Grupo Arrocha, Pablo estourou no Brasil com as músicas “Tomara”, “Bilu Bilu” e “Mega Senha”.

Atualmente, são mais de 20 anos de trajetória musical.