Xand Avião lança projeto intimista 'Xand's Bar' com convidados especiais

Nesta quinta-feira (12), Xand Avião lança oficialmente “Xand's Bar”, um projeto que revela um lado mais próximo e pessoal do artista. Gravado no dia 30 de outubro no Domus Hall, em João Pessoa (PB), o registro ganha vida em formato audiovisual e estará disponível em todas as plataformas de streaming, oferecendo ao público uma experiência musical repleta de nostalgia e memórias afetivas.

Inspirado pelo ambiente dos tradicionais bares de música ao vivo e pelas canções que marcaram sua vida e a relação com seu pai, “Xand's Bar” é uma celebração das raízes musicais de Xand, que mistura gêneros como a MPB e o arrocha em um repertório cuidadosamente selecionado. No palco, o cantor apresentou sucessos que trazem à tona

suas influências e referências, indo além do forró e explorando um leque de estilos que marcaram sua história.

O projeto conta com participações especiais de grandes nomes, como Belo, Pablo, Zé Vaqueiro e Paula Fernandes, que dividiram o palco com Xand. Esse encontro especial foi capturado em um formato intimista, destacando o clima acolhedor que o cantor queria trazer ao público.

“Eu sempre sonhei com um projeto assim, onde pudesse me conectar de forma mais próxima com meus fãs. 'Xand’s Bar" é sobre isso: um momento para reviver memórias e curtir músicas que fazem parte de quem eu sou. Foi muito especial compartilhar essa experiência com tanta gente querida no palco e com meu público,” comenta Xand.

“Xand’s Bar” estará disponível em todas as plataformas de streaming a partir das 21h desta quinta-feira, além do clipe que será lançado no YouTube.