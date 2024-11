Xand Avião grava seu novo projeto, Xand’s Bar, em João Pessoa

Xand Avião encantou o público do Domus Hall, em João Pessoa, com a estreia do projeto intimista “Xand's Bar”. Na noite da quarta-feira (30), o artista apresentou um repertório especial em homenagem às canções que ele ouvia com o pai dele durante a infância e que moldaram suas referências. O espetáculo foi registrado para um novo projeto audiovisual, que será lançado em breve.

Belo, Zé Vaqueiro, Paula Fernandes e Pablo do Arrocha dividiram o palco com Xand, e o evento contou também com a presença de Zeca Camargo, Daniel Diau, Luan Estilizado, Mirela Janis e outros amigos.

“Eu sempre quis trazer um projeto mais intimista para os meus fãs, pra que a

gente esteja ainda mais próximo. A ideia do 'Xand’s Bar' é trazer esse clima

descontraído de barzinho para os palcos, com muita música e diversão”, afirma Xand.