Estreantes do Batalhão da Estrela contam suas relações com o cortejo e os desafios das oficinas

No último dia 8 de maio, começaram as oficinas de preparação para os novos brincantes do Batalhão da Estrela. Neste ano, cerca de 400 participantes ensaiam para os arrastões dos dias 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho, acompanhados por 12 instrutores e 20 auxiliares. Na ala da dança, Maria do Socorro desfila pela primeira vez, inspirada pela filha Samilly Helena; já na ala dos pernas de pau, Bruna Brito realiza um sonho de infância ao se preparar para os cortejos.

De espectadora a brincante: a história de Maria do Socorro

Participante assídua do Arrastão do Arraial do Pavulagem, a estudante Maria do Socorro sempre sonhou em desfilar como brincante. Foi a filha, que participou no ano passado, quem a incentivou:

Maria do Socorro

Sempre escolhia um domingo para assistir e tinha vontade de participar, mas não sabia como. Em 2023, minha filha Samilly desfilou na ala da dança, e fiquei com ainda mais vontade. Este ano, ela me ajudou a me inscrever. Agora, estou nos ensaios para fazer bonito nos cortejos!

Sobre os preparativos, Maria admite o nervosismo, mas destaca sua paixão pela dança:

Até agora, tenho conseguido acompanhar sem dificuldade. O desafio é controlar a ansiedade para estrear e fazer tudo direitinho. Escolhi a dança porque é a ala que mais me identifica. É lindo ver as coreografias durante o cortejo!

Bruna Brito e o sonho de ser pernalta

Assim como Maria, a estudante Bruna Brito realiza um antigo desejo ao integrar a ala dos pernas de pau. Sua mãe, Sirlene Brito, a levava aos arrastões desde os 5 anos:

Bruna Brito

Minha mãe sempre me levava, e eu ficava encantada. Cresci acompanhando o Pavulagem, mas, na infância, não tinha como participar dos ensaios. Este ano, me inscrevi assim que abriram as vagas!

Bruna finaliza dizendo que os ensaios são desafiadores, mas elogia o apoio da equipe:

Nos primeiros dias, fiquei nervosa por ver gente mais avançada. Mas os instrutores nos tranquilizam, lembrando que cada um tem seu ritmo. Tem sido uma experiência desafiadora e incrível!

Informações

Ensaios:

Segunda a sexta: 19h às 21h (Boulevard da Gastronomia).

Sábados: às 16h; domingos: às 9h.

Encerramento das oficinas:

23 de maio

Ensaio geral:

12 de junho, com a chegada dos mastros de São João na Escadinha da Estação das Docas e uma roda de boi com o Arraial do Pavulagem.