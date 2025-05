Semana S promove dois dias de show com Zaynara, Arraial do Pavulagem, dentre outros; saiba quando

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) promove, em todo o país, nos dias 16 e 17 de maio, o evento Semana S, visando incentivar o desenvolvimento e a inovação dos setores de Comércio e Serviços, oferecendo formações, palestras e atrações culturais, todas gratuitas. Em Belém, a programação contará com shows musicais durante os dois dias, no Boulevard da Gastronomia (Blvd. Castilhos França, bairro Campina).

Programação musical do dia 16 de maio

No dia 16 de maio, o palco será ocupado por três grandes atrações: o grupo de carimbó Sancari, Arraial do Pavulagem e a Banda Xeiro Verde.

Sancari : Conhecido por suas apresentações enérgicas e envolventes, o grupo traz a tradição do carimbó com uma energia vibrante que promete conquistar o público.

: Conhecido por suas apresentações enérgicas e envolventes, o grupo traz a tradição do carimbó com uma energia vibrante que promete conquistar o público. Banda Xeiro Verde : Ícone do brega paraense, a Banda Xeiro Verde traz para o palco mais de 30 anos de carreira e promete embalar o público com seus grandes sucessos.

: Ícone do brega paraense, a Banda Xeiro Verde traz para o palco mais de 30 anos de carreira e promete embalar o público com seus grandes sucessos. Arraial do Pavulagem: Mais que um grupo musical, o Arraial do Pavulagem é um instituto cultural dedicado à preservação e divulgação da música e das tradições amazônicas, levando para o palco o melhor da cultura regional.

Arraial do Pavulagem integra o setlist da Semana S. (Divulgação)

Destaques do dia 17 de maio

Já no dia 17 de maio, a noite será marcada por apresentações de peso: o Baile do Mestre Cupijó, a Banda AR-15 e a cantora Zaynara.

Zaynara : Reconhecida nacionalmente, a jovem voz paraense vem conquistando o Brasil com seu estilo único e carisma. Vencedora do Prêmio Multishow de Artista Revelação em 2024, Zaynara trará para o palco uma mistura de beat melody e influências regionais, prometendo uma performance inesquecível.

: Reconhecida nacionalmente, a jovem voz paraense vem conquistando o Brasil com seu estilo único e carisma. Vencedora do Prêmio Multishow de Artista Revelação em 2024, Zaynara trará para o palco uma mistura de beat melody e influências regionais, prometendo uma performance inesquecível. Banda AR-15 : Conhecida por suas letras românticas e melodias contagiantes, a banda tem uma carreira sólida e diversos sucessos, prometendo agitar o público com uma apresentação vibrante.

: Conhecida por suas letras românticas e melodias contagiantes, a banda tem uma carreira sólida e diversos sucessos, prometendo agitar o público com uma apresentação vibrante. Baile do Mestre Cupijó: Este baile celebra a herança musical do Baixo-Tocantins, perpetuando os ritmos tradicionais Siriá e Banguê. Mestre Cupijó, nascido em Cametá, foi pioneiro na divulgação da música amazônica, e sua obra continua a inspirar novas gerações de músicos.

O Baile do Mestre Cupijó celebra o legado do mestre de Cametá (Divulgação)