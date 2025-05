Flávia Monteiro, atriz de 'Vale Tudo' e 'Chiquititas', passa por cirurgia após diagnóstico de câncer

A atriz Flávia Monteiro, conhecida por papeis em novelas como "Vale Tudo" e "Chiquititas", passou por uma cirurgia após receber o diagnostico de câncer. Ela descobriu um melanoma, que é um tipo da doença de pele mais agressivo e letal.

A artista segue em acompanhamento médico e não precisou de quimioterapia.

"Inicialmente, achei que fosse uma pinta, mas era um melanoma. Tive que fazer uma operação, e isso coincidiu justamente com a época do documentário. Meu médico me proibiu de dançar", contou.

"Era uma micro pinta na região do joelho. Fui à dermatologista e ela achou esquisita. Pediu uma biópsia e um exame histológico. Disse: ‘Vamos tirar para a gente fazer a biópsia, porque não estou gostando'", prosseguiu. "No fim, acabamos retirando. Era um melanoma de grau dois. Fiquei com um talho na perna gigantesco. Mas, de todo modo, imagina se eu não tivesse visto", acrescentou.

Após passar pelo procedimento, a atriz precisa manter acompanhamento médico a cada três meses.