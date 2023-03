Ex-estrelas da ‘Chiquititas’ original se reencontram e causam alvoroço nos fãs; assista

As ex-estrelas de “Chiquititas”, exibida em 1997, causaram um alvoroço nas redes sociais ao aparecerem juntas 26 anos depois. Aretha Oliveira, Fernanda Souza e Flávia Monteiro, que interpretaram Pata, Mili e a professora Carol, respectivamente, na primeira versão nacional da novela infantil, gravaram vídeos durante uma animada reunião no Rio de Janeiro.

"Que encontro lindo, com nossa história, nossas crianças e com as mulheres que hoje somos e que seguem conectadas! Reproduzimos uma foto com muito amor e logo mais ela vem aí, depois do intervalo!!", escreveu Aretha na legenda do vídeo publicado na segunda-feira (20).

Abraçada à sua professora da ficção, Fernanda Souza foi nostálgica: "Ela continua com o mesmo cheiro, Aretha".

"Se eu vejo isso pessoalmente eu tenho um treco", escreveu uma fã. "Ai meu Deus. Viajei no tempo agora...minha infância em um vídeo", disse outra seguidora.